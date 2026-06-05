Cantiere via Provinciale per Lecce | le precisazioni dell' amministrazione sulla sicurezza stradale

L'amministrazione comunale ha fornito chiarimenti sulla sicurezza stradale relativa al cantiere di via Provinciale per Lecce, dove si sta costruendo un punto vendita Eurospin. L'intervento riguarda la fase di realizzazione della struttura e l'attenzione sulla viabilità è stata specificata. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui lavori o sui tempi di completamento.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell'amministrazione comunale sul cantiere di via Provinciale per Lecce relativo alla realizzazione di un punto vendita EurospinCon riferimento alla media struttura di vendita Eurospin, in fase di realizzazione in via Provinciale per Lecce, come investimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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