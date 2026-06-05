Campobasso | tra mercati e musica parte la fiera del Corpus Domini

Notizia in breve

La fiera del Corpus Domini a Campobasso si svolge tra mercati e musica, con diverse bancarelle di prodotti enogastronomici locali allestite nelle piazze del centro. Durante il fine settimana, in piazza della Vittoria si terranno concerti con artisti che si esibiranno dal vivo. La manifestazione include anche attività culturali e spettacoli musicali, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.