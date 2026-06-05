Campobasso | tra mercati e musica parte la fiera del Corpus Domini
La fiera del Corpus Domini a Campobasso si svolge tra mercati e musica, con diverse bancarelle di prodotti enogastronomici locali allestite nelle piazze del centro. Durante il fine settimana, in piazza della Vittoria si terranno concerti con artisti che si esibiranno dal vivo. La manifestazione include anche attività culturali e spettacoli musicali, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.
Quali prodotti enogastronomici locali troverai nelle piazze del centro?. Chi si esibirà nei concerti in piazza della Vittoria questo weekend?. Come cambieranno i percorsi cittadini durante la sfilata dei Misteri?. Dove si terrà il grande concerto finale dei Negramaro?.? In Breve Esposizione ambulanti tra ex Romagnoli e vecchio stadio fino a domenica 8 giugno.. Area Molise in piazza Vittorio Emanuele e viale Elena con prodotti locali.. Concerti in piazza della Vittoria con Collage, Marina Rei e Irene Grandi.. Chiusura eventi venerdì 12 giugno a Selvapiana con concerto dei Negramaro.. Campobasso si anima con l’apertura della fiera tradizionale per il Corpus Domini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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