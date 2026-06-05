Campioni del mondo – Italia loves Unesco parte col botto su Rai 1 | Milly Carlucci smonta le critiche e apre la serata con uno smacco clamoroso
In prima serata su Rai 1 va in onda Campioni del mondo – Italia loves Unesco, lo speciale condotto da Milly Carlucci dall'anfiteatro dell'Arena di Verona. L’evento celebra le eccellenze culturali italiane riconosciute dall’UNESCO, mettendo al centro due importanti patrimoni immateriali: l’opera. 🔗 Leggi su Today.it
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Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5
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