Campioni del mondo - Italia loves Unesco | ospiti e anticipazioni della serata con Milly Carlucci

Notizia in breve

La serata dedicata ai patrimoni Unesco italiani vedrà sul palco artisti come Patti Smith, Gianni Morandi, Plácido Domingo e Gigi D'Alessio. L'evento è condotto da Milly Carlucci e presenta artisti italiani e internazionali. La manifestazione celebra il patrimonio culturale del paese attraverso performance musicali e interventi dedicati. La serata si svolge in un contesto di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio UNESCO.