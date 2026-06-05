Campioni del mondo - Italia loves Unesco | ospiti e anticipazioni della serata con Milly Carlucci
La serata dedicata ai patrimoni Unesco italiani vedrà sul palco artisti come Patti Smith, Gianni Morandi, Plácido Domingo e Gigi D'Alessio. L'evento è condotto da Milly Carlucci e presenta artisti italiani e internazionali. La manifestazione celebra il patrimonio culturale del paese attraverso performance musicali e interventi dedicati. La serata si svolge in un contesto di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio UNESCO.
Da Patti Smith a Gianni Morandi, passando per Plácido Domingo e Gigi D'Alessio: ecco chi salirà sul palco della serata evento dedicata ai patrimoni Unesco italiani. L'Arena di Verona si prepara a ospitare una grande serata dedicata ad alcune delle eccellenze culturali italiane riconosciute nel mondo. Stasera su Rai 1 alle 21:30 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda Campioni del mondo - Italia loves Unesco, evento condotto da Milly Carlucci e dedicato ai patrimoni che contribuiscono a rendere l'Italia uno dei Paesi più rappresentativi dal punto di vista culturale. Lo spettacolo celebrerà in particolare due importanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: l'ingresso dell'Arte del canto lirico italiano e della Cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell'umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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