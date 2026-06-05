Campioni del mondo - Italia loves Unesco | Gianni Morandi commosso all' Arena di Verona Ho fatto fatica Cosa è successo su Rai 1

Da today.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un momento ricco di emozione su Rai 1 durante la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Unesco. La conduzione impeccabile di Milly Carlucci ha introdotto l'esibizione di Gianni Morandi sulle note di Caruso, la meravigliosa canzone scritta e interpretata da Lucio Dalla. Il cantante. 🔗 Leggi su Today.it

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Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5

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