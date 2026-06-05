Un camionista ha causato scompiglio in una zona industriale di Brugherio. Dopo aver bevuto alcol e assunto sostanze iniettabili, ha tentato di forzare un blocco stradale. La polizia locale è intervenuta e, dopo un breve inseguimento, è riuscita a sedarlo. L’uomo è stato poi denunciato. Non si sono registrati danni a persone o strutture durante l’episodio.

Brugherio (Monza e Brianza), 5 giugno 2026 – Momenti concitati, un camionista che beve, si inietta qualcosa in vena, tenta di forzare un blocco e viene sedato dagli agenti della polizia locale prima che possa combinare guai più gravi. Accade intorno alle 12 in un’area industriale nella zona ovest di Brugherio, dove una pattuglia della polizia locale stava effettuando alcuni controlli di routine inerenti i tempi di guida e riposo nei confronti di un autotrasportatore alla guida di una motrice Volvo. Il conducente, di origine polacca ma residente in Italia, 55 anni, durante i controlli, dai quali emergeva la guida senza aver inserito la carta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camionista in escandescenze a Brugherio: sedato e denunciato dopo il caos in zona industriale

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