Caltagirone muore Giacomo De Caro | addio all’ex sindaco e studioso

Notizia in breve

È scomparso Giacomo De Caro, ex sindaco e studioso. Durante il suo mandato, ha guidato il Comune attraverso vari cambiamenti amministrativi, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Come sociologo, ha avuto un ruolo attivo attraverso l’Istituto Sturzo, contribuendo allo studio e alla promozione della sociologia locale. La sua morte rappresenta una perdita nel panorama culturale e politico della zona.