Caltagirone muore Giacomo De Caro | addio all’ex sindaco e studioso
È scomparso Giacomo De Caro, ex sindaco e studioso. Durante il suo mandato, ha guidato il Comune attraverso vari cambiamenti amministrativi, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Come sociologo, ha avuto un ruolo attivo attraverso l’Istituto Sturzo, contribuendo allo studio e alla promozione della sociologia locale. La sua morte rappresenta una perdita nel panorama culturale e politico della zona.
Quali sono stati i momenti chiave del suo mandato sindacale?. Come ha influenzato la sociologia locale attraverso l'Istituto Sturzo?. Perché il sindaco Roccuzzo definisce la città più povera oggi?. Dove e quando si terrà la cerimonia di commiato?.? In Breve Mandato sindacale svolto tra luglio 1985 e febbraio 1991. Presidenza dell'Istituto di sociologia Luigi Sturzo. Funerali sabato 6 giugno ore 16,30 presso chiesa Sant'Anna. Cordoglio espresso dal sindaco Fabio Roccuzzo. Caltagirone piange la scomparsa di Giacomo De Caro all’età di 84 anni. Giacomo De Caro si è spento all’età di 84 anni, lasciando un vuoto profondo nelle istituzioni e nel tessuto sociale di Caltagirone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Caltagirone, è morto a 84 anni Giacomo De Caro: ex sindaco e presidente dell’Istituto "Luigi Sturzo"
Caltagirone: nella Basilica di San Giacomo i Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffeNella Basilica di San Giacomo a Caltagirone, i Carabinieri hanno organizzato un incontro con i fedeli per illustrare come riconoscere e difendersi...