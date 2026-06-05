Calendario Serie A 2026-27 il sorteggio | tutti gli accoppiamenti giornata per giornata
Il sorteggio del calendario della Serie A 2026-27 ha stabilito gli incontri di ogni giornata. La prima giornata prevede il confronto tra due squadre di alta classifica, con altri incontri di rilievo nel programma. Per ogni turno sono stati definiti gli accoppiamenti tra le squadre, senza variazioni fino all’ultima giornata. La distribuzione delle partite si svolge in modo da garantire un calendario equilibrato e senza sovrapposizioni.
Calendario Serie A 2026-27, il sorteggio della prossima stagione: scopri tutti gli accoppiamenti delle singole partite, per ogni giornata di campionato. Il calendario della Serie A 20262027 è stato ufficialmente svelato oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 durante un evento al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. La prima giornata è in programma il 22-23 agosto 2026, mentre l’ ultima si giocherà il 29-30 maggio 2027. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL SORTEGGIO. 1^ GIORNATA (23082026) Atalanta-Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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