Calendario Serie A 2026-27 il sorteggio | tutti gli accoppiamenti giornata per giornata

Notizia in breve

Il sorteggio del calendario della Serie A 2026-27 ha stabilito gli incontri di ogni giornata. La prima giornata prevede il confronto tra due squadre di alta classifica, con altri incontri di rilievo nel programma. Per ogni turno sono stati definiti gli accoppiamenti tra le squadre, senza variazioni fino all’ultima giornata. La distribuzione delle partite si svolge in modo da garantire un calendario equilibrato e senza sovrapposizioni.