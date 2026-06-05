Calciomercato Inter sguardo anche ai parametri zero | piace Bernardo Silva per il centrocampo

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, non è tramontata l’idea di rinforzare la rosa pescando dai parametri zero. Ai nerazzurri piace Bernardo Silva. L’ Inter continua a monitorare con attenzione il mercato, anche per profili a parametro zero, una specialità storica di Beppe Marotta. Secondo La Gazzetta dello Sport, un nome in evidenza per la prossima stagione è Bernardo Silva, che si è appena liberato dal Manchester City e rimane in attesa di definire il proprio futuro dopo il Mondiale. Profilo ideale per il progetto nerazzurro. Il portoghese, classe 1994, rappresenterebbe per Chivu un innesto perfetto: giovane maturo, ancora pienamente integro dal punto di vista fisico, titolare nella nazionale portoghese e in grado di giocare sia da centrocampista centrale sia da trequartista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Mercato InterClamoroso Parametro Zero dal City! Marotta ci Prova!

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