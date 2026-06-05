Calciomercato Inter LIVE | ipotesi Bernardo Silva gli aggiornamenti su Palestra e Jones
Sul calciomercato dell'Inter, si fanno strada le ipotesi su un possibile arrivo di Bernardo Silva. Sono stati registrati incontri tra gli agenti e i dirigenti, mentre si seguono da vicino anche le situazioni di Palestra e Jones. Le trattative sono in corso, con aggiornamenti continui sulle negoziazioni e sui contatti ufficiali. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci si intensificano in vista della finestra di mercato.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 5 GIUGNO Mercato Inter, per Jones trattativa viva nonostante la distanza! Per Palestra escluse mete estere. 🔗 Leggi su Internews24.com
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