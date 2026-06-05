Calciomercato Inter LIVE | ipotesi Bernardo Silva gli aggiornamenti su Palestra e Jones

Notizia in breve

Sul calciomercato dell'Inter, si fanno strada le ipotesi su un possibile arrivo di Bernardo Silva. Sono stati registrati incontri tra gli agenti e i dirigenti, mentre si seguono da vicino anche le situazioni di Palestra e Jones. Le trattative sono in corso, con aggiornamenti continui sulle negoziazioni e sui contatti ufficiali. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci si intensificano in vista della finestra di mercato.