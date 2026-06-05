L’Italia ha battuto la Serbia 3-0 all’Arena Garibaldi di Pisa, conquistando tre punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali femminili del 2027. La partita si è conclusa con il successo delle azzurre, che ora si giocheranno la qualificazione nell’ultima giornata. La squadra italiana ha segnato tutti e tre i gol nel secondo tempo. La Serbia non ha segnato durante l’incontro.

L’Italia supera con autorità la Serbia per 3-0 all’Arena Garibaldi di Pisa e conquista tre punti pesanti nella corsa alla qualificazione al Mondiale femminile del 2027. Un successo costruito con pazienza dalle ragazze di Andrea Soncin, capaci di cambiare marcia nella ripresa dopo un primo tempo complicato e bloccato dall’organizzazione difensiva delle avversarie. Le azzurre si sono presentate in campo con Giuliani tra i pali, una linea difensiva composta da Bergamaschi, Bartoli, Salvai e Soffia, mentre a centrocampo Soncin ha affidato le chiavi della manovra a Giugliano, affiancata da Dragoni, Greggi e Caruso. In attacco spazio alla coppia formata da Glionna e Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calcio femminile, l’Italia rifila un tris alla Serbia e si giocherà la qualificazione ai Mondiali all’ultima giornata

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Italia - Svezia 0-1: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali femminili 2027

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