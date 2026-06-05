Brignone diventa Maresciallo | trionfo della campionessa a Reggio

Notizia in breve

Durante una cerimonia a Reggio, la campionessa di sci alpino ha ricevuto il grado di maresciallo. La promozione riguarda esclusivamente il riconoscimento militare e non comporta modifiche dirette alla carriera sportiva. Durante l’evento sono stati premiati anche altri atleti con riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di figure sportive. La promozione militare è avvenuta nel rispetto delle procedure previste, senza riferimenti a eventuali implicazioni professionali nel settore sportivo.