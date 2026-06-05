Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 5 giugno 2026

Il 5 giugno 2026, cinque persone sono state denunciate per la morte di Patrizio Spasiano. Nel frattempo, si sono svolte la festa dei carabinieri e una protesta contro la clinica Pineta Grande. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle denunce o sui numeri degli eventi. La notizia riguarda eventi locali senza ulteriori approfondimenti o dichiarazioni ufficiali.

Cinque persone rischiano il processo per la morte di Patrizio Spasiano; la festa dei carabinieri e la protesta per la clinica Pineta Grande. Non mancano gli eventi per il week end. Ecco le breaking news del 5 giugno 2026.CronacaCinque persone rischiano il processo per la morte di Patrizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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