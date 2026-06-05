Boscotrecase | sospettato per omicidio si consegna ai carabinieri

Notizia in breve

Un uomo coinvolto in un omicidio si è consegnato ai carabinieri a Boscotrecase. La polizia ha ricostruito che l'aggressione, avvenuta in un’area comune tra le abitazioni, ha avuto origine da un violento scontro tra due uomini. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle dinamiche dell’aggressione. La vittima è deceduta sul posto, e il sospettato è stato arrestato dopo la consegna spontanea.