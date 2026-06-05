Boscotrecase | sospettato per omicidio si consegna ai carabinieri

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo coinvolto in un omicidio si è consegnato ai carabinieri a Boscotrecase. La polizia ha ricostruito che l'aggressione, avvenuta in un’area comune tra le abitazioni, ha avuto origine da un violento scontro tra due uomini. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle dinamiche dell’aggressione. La vittima è deceduta sul posto, e il sospettato è stato arrestato dopo la consegna spontanea.

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Cosa ha scatenato lo scontro violento tra i due uomini?. Come è avvenuta l'aggressione nell'area comune tra le abitazioni?. Perché l'appartamento del sospettato risultava vuoto durante la perquisizione?. Quali dettagli emergeranno dall'interrogatorio davanti al procuratore?.? In Breve Vittima Salvatore Solimeno muore per lesione all'arteria femorale. Sospettato di 33 anni con precedenti per rapine si consegna spontaneamente. Scontro avvenuto in area comune tra le abitazioni dei due uomini. Indagini condotte dai carabinieri di Boscotrecase e procura di Torre Annunziata. Un uomo di 33 anni si è consegnato ai carabinieri di Boscotrecase dopo l’omicidio di Salvatore Solimeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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