boscotrecase na si barrica in casa dopo aver ucciso il vicino sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Notizia in breve

Un uomo ha ucciso il vicino e si è barricato in casa in Corso Umberto I a Boscotrecase. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto intorno alle 16. La scena si è svolta nell’area metropolitana di Napoli. Nessuna informazione su eventuali feriti o motivazioni. La situazione è ancora sotto controllo delle forze dell’ordine.