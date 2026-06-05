Boscotrecase Na si barrica in casa dopo aver ucciso il vicino sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco
Un uomo ha ucciso il vicino e si è barricato in casa in Corso Umberto I a Boscotrecase. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto intorno alle 16. La scena si è svolta nell’area metropolitana di Napoli. Nessuna informazione su eventuali feriti o motivazioni. La situazione è ancora sotto controllo delle forze dell’ordine.
. Cosa si sa Un uomo si sarebbe barricato in casa a Boscotrecase, nel napoletano, dopo aver ammazzato il vicino a colpi di pistola. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 16.00 in un'area comune tra due edifici, uno situato al civico 202 del centralissimo Corso Umberto I e l'altro al civico 22 dell'adiacente via Promiscua. Intorno alle 16.15 sarebbero stati allertati i Vigili del fuoco in supporto delle Forze dell'ordine. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco del Comando di Napoli. Indagini in corso. La vittima Il nome della vittima è Salvatore Solimeno, nato il 30. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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