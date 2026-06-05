Bonifico da 20 miliardi | spesa al mercato e conto bloccato dalla banca

Notizia in breve

Un errore tecnico ha causato l'invio di 20 miliardi di dollari sul conto di Takalo. La banca ha bloccato il conto e ha sospeso le operazioni. Non sono stati ancora chiariti i dettagli su come sia stato possibile un trasferimento di tale entità, né chi abbia effettuato l'invio. La somma è stata spesa sul mercato, ma le modalità precise non sono state comunicate. La banca sta indagando sull'incidente e sui motivi dell'errore.