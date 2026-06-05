Bonifico da 20 miliardi | spesa al mercato e conto bloccato dalla banca
Un errore tecnico ha causato l'invio di 20 miliardi di dollari sul conto di Takalo. La banca ha bloccato il conto e ha sospeso le operazioni. Non sono stati ancora chiariti i dettagli su come sia stato possibile un trasferimento di tale entità, né chi abbia effettuato l'invio. La somma è stata spesa sul mercato, ma le modalità precise non sono state comunicate. La banca sta indagando sull'incidente e sui motivi dell'errore.
Come ha fatto un errore tecnico a generare 20 miliardi di dollari? Chi ha inviato quella cifra ignota sul conto di Takalo? Cosa suggerirà l'intelligenza artificiale per gestire una ricchezza simile? Perché l'intelligence finanziaria turca ha bloccato immediatamente i fondi??? In Breve L'intelligence finanziaria turca Masak indaga sulla provenienza del bonifico ricevuto a Van. L'intelligenza artificiale ipotizza la costruzione di 1000 stadi con la somma ricevuta . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato
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