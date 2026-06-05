Il Team K ha segnalato problemi legati alla sovraffollamento dei treni, con particolare attenzione alle biciclette che creano confusione e disagio tra i passeggeri. La questione riguarda il modo in cui i pendolari potranno continuare a viaggiare durante il periodo estivo, quando si prevede un aumento dei viaggi. Si attendono indicazioni dall’assessore competente sulle misure da adottare per gestire la situazione e garantire un servizio più efficiente.

Come faranno i pendolari a viaggiare con l'estate alle porte?. Quali misure specifiche adotterà l'assessore Alfreider per risolvere il caos?. Perché gli investimenti sulla mobilità non hanno aumentato i posti bici?. Cosa rischia di accadere ai residenti durante il picco turistico?.? In Breve Saturazione spazi bici registrata venerdì scorso alla stazione di Bolzano.. Alex Ploner denuncia disallineamento tra investimenti ciclistici e capacità ferroviaria.. L'assessore Daniel Alfreider deve chiarire misure per i flussi estivi.. Il rischio riguarda pendolari e studenti durante i picchi turistici estivi.. Biciclette a terra e treni pieni: l’allarme di Team K sulla mobilità a Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, treni troppo pieni: Team K denuncia il caos delle bici

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