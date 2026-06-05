Bologna 13 permessi per disabili falsificati | scoperte gravi irregolarità

Notizia in breve

La Polizia Locale di Bologna ha scoperto 13 permessi di soggiorno per disabili falsificati. Le irregolarità riguardano la falsificazione dei contrassegni e l’utilizzo di permessi intestati a persone decedute. Le verifiche hanno portato al sequestro dei documenti e all’identificazione di soggetti coinvolti nelle pratiche illecite. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri casi e responsabilità.