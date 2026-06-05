Bologna 13 permessi per disabili falsificati | scoperte gravi irregolarità
La Polizia Locale di Bologna ha scoperto 13 permessi di soggiorno per disabili falsificati. Le irregolarità riguardano la falsificazione dei contrassegni e l’utilizzo di permessi intestati a persone decedute. Le verifiche hanno portato al sequestro dei documenti e all’identificazione di soggetti coinvolti nelle pratiche illecite. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri casi e responsabilità.
Come sono stati falsificati i contrassegni scoperti dalla Polizia Locale?. Chi ha utilizzato i permessi intestati a persone ormai decedute?. Quali sanzioni penali rischiano i trasgressori per la contraffazione materiale?. Perché l'uso improprio dei tagliamenti colpisce la dignità dei disabili?.? In Breve Controlli effettuati dalla Polizia Locale tra gennaio e maggio 2026. Documenti falsi intestati a cittadini già deceduti a Bologna. Uso di permessi scaduti o fotocopiati per occupare posti riservati. Rischio denuncia alla Procura per reato di falsità materiale dei documenti. Tredici contrassegni per disabili falsificati a Bologna: i risultati dei controlli della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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