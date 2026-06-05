Bocciature abbandoni o cambi di percorso? Un liceale su dieci non arriva alla Maturità – Lo studio
Circa il 10% degli studenti di liceo non consegue l’esame di maturità, che si avvicina. L’esame, che conclude un percorso di cinque anni, rappresenta il momento finale di un ciclo scolastico. Tra bocciature, abbandoni o cambi di percorso, alcuni studenti non raggiungono la prova finale. La Maturità si svolge nei prossimi giorni, segnando la conclusione di un percorso di studi di lunga durata.
La Maturità è ormai alle porte. L’esame più temuto dagli studenti, che segna la conclusione di un ciclo scolastico durato cinque anni, sta per iniziare. Ma dietro il conto alla rovescia verso la prova finale si nasconde un dato significato. Secondo un’analisi di Skuola.net basata sui dati del ministero dell’Istruzione e del Merito relativi all’Esame di Stato 2026, quasi un liceale su dieci non arriva a sostenere la prova conclusiva. Scuola, come cambia la maturità: date, prove, la stretta sulle scene mute e tutte le novità. Ecco cosa c’è da sapere. Il fenomeno della “licealizzazione”. Facciamo un passo indietro. I licei restano di gran lunga il percorso più intrapreso dagli studenti italiani, ma il loro peso sul totale degli iscritti è in calo. 🔗 Leggi su Open.online
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