Bimba morta a Bordighera parla l' amico che l' ha vista la sera prima che morisse | Potevo fare qualcosa

Notizia in breve

Un amico dei genitori della bambina deceduta a Bordighera ha riferito di averla vista la sera prima della morte. Ha detto di averle stretto la mano e di averla lasciata in buona salute, aggiungendo che avrebbe voluto poter fare qualcosa per evitarne il decesso. La testimonianza si inserisce nelle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi della morte. La famiglia della bambina non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.