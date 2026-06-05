Bimba morta a Bordighera parla l' amico che l' ha vista la sera prima che morisse | Potevo fare qualcosa
Un amico dei genitori della bambina deceduta a Bordighera ha riferito di averla vista la sera prima della morte. Ha detto di averle stretto la mano e di averla lasciata in buona salute, aggiungendo che avrebbe voluto poter fare qualcosa per evitarne il decesso. La testimonianza si inserisce nelle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi della morte. La famiglia della bambina non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.
Alessandro, un amico dei genitori della bimba morta a Bordighera, racconta gli ultimi momenti in cui vide Beatrice viva. L’uomo descrive una piccola sofferente, coperta di lividi e bisognosa di cure urgenti. Dopo aver cercato di farla portare in ospedale, oggi a pesare è il rammarico di non aver insistito, e di aver creduto a quanto gli diceva la madre. L'ultimo a vedere la bimba morta a Bordighera Una caduta dalle scale? L’appello a chiamare i soccorsi Le ultime notizie sul caso Beatrice L’ultimo a vedere la bimba morta a Bordighera Nuove testimonianze emergono sul caso della piccola Beatrice, la bimba morta a Bordighera dopo giorni di sofferenza e al centro di una delle vicende di cronaca più drammatiche degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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