Bike sharing arrivano le nuove 500 bici muscolari

Sono state presentate nuove biciclette del servizio di bike sharing, definite più comode e funzionali. Le nuove bici sono dotate di ruote più grandi e di un cambio a tre marce, studiato per migliorare la pedalata anche in salita. La produzione di questi modelli segue un aggiornamento rispetto alle versioni precedenti, con l’obiettivo di favorire un utilizzo più semplice e versatile. La distribuzione delle nuove biciclette è prevista su tutto il territorio di competenza.

Un modello annunciato come “più comodo e funzionale”, con ruote più grandi e cambio a tre marce per affrontare anche le salite. Sono le nuove biciclette muscolari di Ride Movi che sostituiscono le vecchie bici e che da oggi sono in servizio sulle strade fiorentine.Stamani il debutto in piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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