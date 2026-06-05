«Fin dall’inizio – dichiara il curatore Francesco Creta – ho immaginato Benevento in Luce come un progetto capace di andare oltre la dimensione temporanea di una mostra. Il dialogo che si è creato tra le opere di Helidon Xhixha e la città è stato straordinario e ha coinvolto migliaia di persone. Per questo ho proposto all’artista di lasciare una testimonianza permanente di questa esperienza». «La sua disponibilità – aggiunge – rappresenta un gesto di grande generosità e sensibilità che conferma il valore culturale e umano di questo progetto. “Sirena” è un’opera iconica, capace di diventare un simbolo contemporaneo per Benevento e di accompagnarne il percorso di crescita culturale negli anni a venire». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento in Luce, Helidon Xhixha lascia “Sirena” alla città

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