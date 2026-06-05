Bella Italia | le Azzurre vincono 3-0 contro la Serbia

Le Azzurre vincono 3-0 contro la Serbia in una partita a Pisa. L’Italia conquista tre punti fondamentali per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Brasile. La gara si svolge all’Arena e vede le italiane dominare l’incontro, portando a casa il risultato senza subire reti. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica.

Pisa, 5 giugno 2026 – Di sole e d’Azzurro. Missione compiuta all’Arena: l’Italia si impone sulla Serbia conquistando tre punti vitali per coltivare la speranza di staccare il pass diretto per i prossimi mondiali in Brasile. Certo, la contestuale vittoria della Danimarca contro la Svezia (la partita è ancora in corso ndr.) rischia di complicare assai la questione. Di fatto martedì prossimo, proprio contro le scandinave di Stoccolma, la squadra di Soncin dovrà vincere in trasferta sperando che la Serbia tiri lo scherzo più «grosso» alla Danimarca. Difficile, ma ieri all’Arena di Pisa le Azzurre hanno fatto quanto dovevano: vincere con una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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