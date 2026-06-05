Beautiful streaming replica puntata 5 giugno 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di oggi di Beautiful, una scena mostra Steffy rinchiusa in una gabbia, posizionata a casa di Luna e Poppy. La donna non riesce a liberarsi dalla prigionia.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna, a casa di Luna e Poppy, e non riesce a liberarsi. Katie racconta le ultime novità a Deacon e Sheila. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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