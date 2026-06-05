Basta governi tecnici e premier non eletti | la svolta di Fdi per la nuova legge elettorale

Notizia in breve

Fratelli d’Italia ha inviato oggi un dossier ai parlamentari, proponendo di abbandonare governi tecnici e premier non eletti. La proposta riguarda una nuova legge elettorale e si chiama “lo Stabilicum”. La decisione arriva in un momento di discussione politica sulla rappresentanza e la legittimità dei governi. La proposta, contenuta nel documento, mira a riformare il sistema elettorale e a ridurre la presenza di figure non elette nel governo.