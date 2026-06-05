Basta governi tecnici e premier non eletti | la svolta di Fdi per la nuova legge elettorale

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fratelli d’Italia ha inviato oggi un dossier ai parlamentari, proponendo di abbandonare governi tecnici e premier non eletti. La proposta riguarda una nuova legge elettorale e si chiama “lo Stabilicum”. La decisione arriva in un momento di discussione politica sulla rappresentanza e la legittimità dei governi. La proposta, contenuta nel documento, mira a riformare il sistema elettorale e a ridurre la presenza di figure non elette nel governo.

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Fratelli d'Italia rilancia "lo Stabilicum". Con un dossier inviato oggi dall'ufficio studi a tutti i parlamentari del partito. Per sottolineare come con la nuova proposta di legge elettorale del centrodestra si pone un alt "ai governi tecnici e alle maggioranze di fortuna". "Stop ai governi non scelti da nessuno", il titolo del dossier visionato dall'AGI che elenca i punti salienti del testo della riforma. Una "nota informativa" che affronta "i principali aspetti della nuova legge elettorale" che - si premette - "potrà essere oggetto di modifiche e revisioni durante l'iter parlamentare". A seguire c'è "la posizione" di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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