In Basilicata, sono stati annunciati fondi destinati alle Sezioni Primavera. I gestori devono presentare le domande entro il 21 giugno. La cifra assegnata a ogni sezione dipende dal numero di bambini iscritti. La ripartizione delle risorse e le modalità di richiesta sono state comunicate alle parti interessate. Nessun dettaglio è stato fornito sui criteri di distribuzione specifici o sulle eventuali modalità di verifica delle iscrizioni.

Come possono i gestori ottenere i fondi entro il 21 giugno? Quanto riceverà ogni sezione in base al numero di bambini? Perché questi finanziamenti sono cruciali per fermare lo spopolamento lucano? Quali requisiti devono rispettare le strutture per accedere ai contributi??? In Breve Fondi totali di 157.053,61 euro stanziati dal Ministero per l'anno 2025-2026 Contributi tra 2.300 e 3.400 euro basati su numero bambini e orari Scadenza presentazione domande fissata per il pross . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: fondi per le Sezioni Primavera, l’appello di Cupparo

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