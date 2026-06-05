Bari quindicenne investita a Japigia | ferite gravi dopo l’incidente

Una ragazza di 15 anni è stata investita questa mattina a Japigia, a Bari, mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, quando una Ford Ka ha investito la giovane. La ragazza è stata trasportata in ospedale con ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno verificando come il conducente abbia perso il controllo dell’auto. Non sono ancora note le condizioni cliniche aggiornate della ragazza al Policlinico.

Come ha perso il controllo della Ford Ka il conducente?. Quali sono le reali condizioni cliniche della ragazza al Policlinico?. Cosa hanno rivelato i rilievi della Polizia Locale sulla dinamica?. Perché via Archimede è diventata un punto critico per la sicurezza?.? In Breve L'incidente è avvenuto in via Archimede dopo l'uscita dal liceo Salvemini.. Il conducente della Ford Ka ha superato l'alcol test con esito negativo.. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico.. La Polizia Locale indaga sulla sicurezza stradale nel quartiere di Japigia.. Una ragazzina di 15 anni viene investita in via Archimede a Japigia: il bilancio è critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ULTIM'ORA AUTO DELLA POLIZIA SI SCHIANTA CONTRO FURGONE: GRAVI DUE POLIZIOTTI. L'INCIDENTE A BARI

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