Barbara Berlusconi sull' archiviazione di Silvio | Se il magistrato sbaglia deve pagare

Barbara Berlusconi ha commentato l’archiviazione di Silvio, affermando che se un magistrato commette errori deve assumersi le responsabilità. Ha detto di sentirsi sollevata per l’assoluzione, ma anche dominata dalla rabbia. La sua dichiarazione si riferisce a un procedimento giudiziario che si è concluso con l’archiviazione, senza ulteriori dettagli su accuse o contestazioni.

«Certo che provo sollievo, per l’ennesima assoluzione di mio padre. Ma l’emozione dominante è la rabbia. Perché leggere che mancavano “elementi concreti” fa inevitabilmente riflettere su quanto dolore, quanto fango e quanta delegittimazione siano stati costruiti inutilmente contro di lui. E perché nessuno potrà mai restituire il peso umano di trent’anni di accuse così infamanti». In effetti, possiamo dire che il teorema del coinvolgimento di Silvio Berlusconi nelle stragi di mafia dei primi anni Novanta abbia sempre dato l’impressione di essere campato in aria? «Dopo tanti anni senza uno straccio di prova direi che la risposta è evidente. E forse qualcuno dovrebbe interrogarsi sul danno prodotto da certe ipotesi trasformate per anni in verità mediatiche». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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BARBARA BERLUSCONI ROMPE CON MELONI: TRADIMENTO O STRATEGIA

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