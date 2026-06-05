Bancari | +518 euro e sfida all’IA nel nuovo contratto nazionale

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo contratto nazionale bancario prevede un aumento di 518 euro in busta paga e introduce l’uso dell’intelligenza artificiale. Le modifiche riguardano principalmente l’automazione di alcune attività quotidiane e l’adozione di strumenti digitali avanzati. La riforma mira a integrare l’IA nel lavoro, con effetti ancora da definire sulla gestione delle mansioni e sui tempi di lavoro. La trattativa ha portato a queste novità senza precisare dettagli su possibili impatti occupazionali o modifiche contrattuali future.

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Come cambierà il lavoro quotidiano con l'integrazione dell'intelligenza artificiale? Quali tutele specifiche includono le nuove norme sulla conciliazione vita-lavoro? Come influirà la fusione tra Monte dei Paschi e Mediobanca sull'occupazione? Quando verrà firmato ufficialmente il nuovo contratto collettivo nazionale??? In Breve Incremento salariale richiesto di 518 euro per i lavoratori del comparto Partecipazione di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin a . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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