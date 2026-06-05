BF SpA l' Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025 e distribuisce un dividendo di 0,076 euro per azione

L’Assemblea degli Azionisti di B.F. S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025 e ha deciso di distribuire un dividendo di 0,076 euro per azione. La riunione si è svolta oggi in un’unica convocazione, presso uno studio notarile a Milano.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, e in sede ordinaria e straordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del dott. Federico Vecchioni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Bilancio consolidato e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2026 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Assemblea dei Soci approva bilancio e dividendo

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