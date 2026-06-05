Il portiere italiano ha parato due rigori decisivi durante la semifinale contro la Spagna, contribuendo alla vittoria ai rigori. L’Italia ha resistito alla pressione della squadra avversaria nel corso della partita, mantenendo il punteggio in parità fino ai tiri dal dischetto. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Italia ai rigori, permettendo alla formazione di qualificarsi per la finale.

Chi è il portiere che ha parato i rigori decisivi?. Come ha fatto l'Italia a resistere alla pressione spagnola?. Quali sono stati i tre interventi chiave di Lupo?. Chi sarà l'ultimo avversario degli Azzurrini nella finale a Tallinn?.? In Breve Croci segna su rigore dopo fallo di mano di Mario Diaz al 29° minuto.. Urrestarazu pareggia il match portando la sfida ai calci di rigore.. L'Italia vince la serie ai rigori per 5-3 dopo il pareggio 1-1.. Finale contro il Belgio domenica 7 giugno alle ore 19:00 a Tallinn.. L’Italia vola in finale all’Europeo Under-17 dopo il dramma contro la Spagna: Lupo è un muro insuperabile. L’Italia raggiunge la finale dell’Europeo Under-17 battendo la Spagna ai rigori dopo un match estenuante terminato sul 1-1, grazie a una prestazione leggendaria del portiere Christian Lupo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Azzurrini in finale: Lupo para i rigori e l’Italia batte la Spagna

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