Autovelox cala introito delle multe
Lo scorso anno, le entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox nelle principali città italiane sono diminuite del 9% rispetto all’anno precedente.
Calano le multe stradali elevate con autovelox. Lo scorso anno, i proventi delle principali città d’Italia sono scesi del 9% rispetto al 2024. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Autovelox, cala introito delle multe
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