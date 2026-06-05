Autovelox cala introito delle multe

Da tv2000.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso anno, le entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox nelle principali città italiane sono diminuite del 9% rispetto all’anno precedente.

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Calano le multe stradali elevate con autovelox. Lo scorso anno, i proventi delle principali città d’Italia sono scesi del 9% rispetto al 2024. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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