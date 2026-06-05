Auto moto e mobili a metà prezzo | cosa cercare e quanto si risparmia con le aste giudiziarie

Le aste giudiziarie offrono la possibilità di acquistare auto, moto e mobili a prezzi dimezzati. Gli acquirenti devono attendere il rilancio dell'offerta, che può avvenire o meno, mentre il tempo continua a scorrere. La procedura prevede che le offerte siano riconsiderate e aggiornate durante la fase di gara. I risparmi possono arrivare fino al 50% rispetto ai prezzi di mercato, ma il risultato dipende dall'interesse e dalla partecipazione degli acquirenti.

I secondi passano e gli interessati attendono il rilancio. Che può esserci oppure no, mentre il tempo corre. Avete mai partecipato a un'asta per la vendita di beni mobili? Ci siamo presentati anche noi, per capire come funzionano le vendite all’incanto. E soprattutto quanto si risparmia. Cos’è. 🔗 Leggi su Today.it

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Tensions escalated when Thao started looking for a buyer for the house on her own.

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