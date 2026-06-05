Auto elettriche | ok ai rimborsi per i concessionari nel 2025

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025 saranno concessi rimborsi ai concessionari di auto elettriche. La decisione riguarda i fondi destinati a supportare le vendite di veicoli a emissioni zero. La misura si applica ai concessionari che partecipano a programmi di incentivazione. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sull’ammontare totale dei rimborsi. La decisione mira a favorire la diffusione delle auto elettriche attraverso il supporto finanziario ai rivenditori.

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Come influirà la risoluzione del problema sulla disponibilità delle auto elettriche? Perché i concessionari hanno dovuto anticipare fino a 11.000 euro per auto? Chi pagherà i nuovi incentivi se il governo non ne approverà altri? Quali sono le scadenze tecniche per ricevere i rimborsi entro giugno??? In Breve Concessionari hanno anticipato tra 9.000 e 11.000 euro per ogni singola auto elettrica. Termine ultimo per la consegna dei veicoli tramite bonus fissato al 30 giugno. Federa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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