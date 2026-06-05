Matteo Arnaldi si è ritirato prima della semifinale di Roland Garros a causa di una forma virale. L'italiano ha riferito di aver vomitato e di aver avuto freddo, impedendogli di scendere in campo. La partita tra Arnaldi e Flavio Cobolli non si è disputata. Cobolli ha commentato di essere stato vicino alle lacrime quando Arnaldi si è avvicinato prima del match.

Parigi, 5 giugno 2026 – La semifinale che non c’è mai stata. Ritiro prima della storia per Matteo Arnaldi, che non scenderà in campo per il derby azzurro contro Flavio Cobolli, previsto fra pochi minuti a causa di una forma virale. Il sanremese non potrà giocare quindi la partita della vita con in palio una finalissima contro Sascha Zverev (vittorioso su Mensik ). Cobolli passa quindi direttamente al match per la coppa contro il tedesco, una occasione vera: perché l’azzurro arriverà riposato e con un paio di giorni di recupero nelle gambe. Una notizia triste per l’Italia pronta a godersi il faccia a faccia tra i due beniamini autori di una lunga striscia di partite-impresa nello Slam parigino, nonostante l’assenza di Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Arnaldi, ritiro choc dal Roland Garros: “Vomitavo e avevo freddo”. Cobolli in finale: “Quando Matteo si è avvicinato stavo per piangere”

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