Arnaldi ko per un virus dopo un percorso ‘estremo’ | il medico spiega cosa può aver messo in ginocchio il tennista
Matteo Arnaldi si è ritirato da un torneo a causa di un virus, dopo aver trascorso quasi 20 ore in campo durante la competizione. Un medico ha spiegato che il lungo impegno fisico potrebbe aver indebolito il sistema immunitario del tennista, rendendolo più suscettibile all’infezione. Non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di virus o sulle condizioni cliniche. La decisione di interrompere la partecipazione è stata presa in seguito ai sintomi manifestati.
Secondo gli esperti, le quasi 20 ore trascorse in campo potrebbero aver reso Matteo Arnaldi più vulnerabile alle infezioni. Il Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti più sorprendenti a poche ore da una semifinale storica. Matteo Arnaldi ha annunciato il ritiro dal torneo parigino a causa di un violento malessere che gli ha impedito di scendere in campo contro Flavio Cobolli, regalando così all’altro azzurro l’accesso diretto alla finale di domenica 7 giugno (diretta sul Nove, Eurosport e Dazn) contro Alexander Zverev. Ma dietro la rinuncia del tennista ligure potrebbe esserci una spiegazione che va oltre il semplice virus gastrointestinale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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