Arnaldi ko per un virus dopo un percorso ‘estremo’ | il medico spiega cosa può aver messo in ginocchio il tennista

Notizia in breve

Matteo Arnaldi si è ritirato da un torneo a causa di un virus, dopo aver trascorso quasi 20 ore in campo durante la competizione. Un medico ha spiegato che il lungo impegno fisico potrebbe aver indebolito il sistema immunitario del tennista, rendendolo più suscettibile all’infezione. Non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di virus o sulle condizioni cliniche. La decisione di interrompere la partecipazione è stata presa in seguito ai sintomi manifestati.