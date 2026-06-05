Un atleta è stato costretto a interrompere la competizione a causa di influenza, stando a quanto riferito dall’esperto. Secondo il professor Pecorari, uno sforzo fisico prolungato, superiore alle 19 ore, può aumentare la vulnerabilità ai virus, anche durante l’estate. Questo tipo di attività può indebolire temporaneamente il sistema immunitario, favorendo l’insorgenza di malattie infettive.

La beffa più atroce nel momento più bello: Matteo Arnaldi è stato costretto a rinunciare alla semifinale del Roland Garros a causa di un virus influenzale. Il ligure avrebbe dovuto sfidare Flavio Cobolli in un derby tutto italiano per decidere l’avversario di Sascha Zverev in finale a Parigi, ma ancora una volta – come in tutto questo surreale Roland Garros – la sfortuna ha cambiato le carte in tavola. “La notte scorsa ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Non sono riuscito a dormire, ho vomitato molto. Non ce l’avrei fatta a stare in campo e ho dovuto rinunciare. È un virus, non un’intossicazione, perché avevo anche un po’ di febbre” ha detto Arnaldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Arnaldi ko per influenza. L’esperto: "Lo sforzo intenso rende più vulnerabili ai virus, anche d’estate"

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