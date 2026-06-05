arnaldi in ginocchio per un virus cobolli va in finale al roland garros

Matteo Arnaldi si è ritirato prima della semifinale del Roland Garros 2026 a causa di un virus influenzale. Il ritiro ha permesso a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale del torneo. L’infortunio di Arnaldi ha impedito la sfida prevista, lasciando il posto a Cobolli che ora si prepara a giocare l’ultimo atto del torneo.

Le notizie disponibili indicano che Matteo Arnaldi si è ritirato per malattia (un virus influenzale) prima della semifinale del Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli, consentendo a quest’ultimo di accedere direttamente alla finale. ( The Guardian ) Di conseguenza: Flavio Cobolli è il primo finalista del Roland Garros 2026. ( The Guardian ). Nell’altra semifinale, Alexander Zverev ha battuto Jakub Menšík in quattro set, conquistando il secondo posto in finale. ( The Guardian ). La finale maschile prevista per domenica vedrà quindi di fronte Flavio Cobolli e Alexander Zverev. ( The Guardian ). Si tratta della prima finale Slam della carriera per Cobolli, che diventa uno dei protagonisti della storica stagione del tennis italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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