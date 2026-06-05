Architettura 2026 | ecco le nuove regole per i test di ammissione

A partire dal 2026, le regole per i test di ammissione cambieranno con una nuova struttura di 50 quesiti. La prova includerà domande su materie specifiche e sarà suddivisa in sezioni dedicate a diverse discipline. Sono state definite nuove modalità di valutazione e caratteristiche precise per ogni domanda, che riguardano sia contenuti che modalità di risposta. Le modifiche riguardano anche il formato delle prove e i criteri di assegnazione dei punteggi.

Come cambierà la struttura dei 50 quesiti del test? Quali materie specifiche comporranno le prove di ammissione? Perché ogni risposta errata penalizzerà il punteggio finale? Chi deciderà il numero di posti disponibili per i candidati??? In Breve Test composto da 50 quesiti a scelta multipla con 100 minuti totali. Ogni risposta corretta vale 1 punto e ogni errore sottrae 0,25 punti. Distribuzione equa di 10 quesiti per logica, storia, disegno, matematica e fisica. Scadenze per le s . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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018 AI 2026: Transparency Laws, Reasoning Models, and the Power Play

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