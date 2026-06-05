Apre un nuovo adventure park alle porte di Cannobio | tanti percorsi nel verde
Venerdì 12 giugno alle 11.30 apre ufficialmente il "Cannobio Adventure", il nuovo parco avventura immerso nella natura alle porte della città, pensato per offrire un'esperienza all'aria aperta dedicata a famiglie, bambini, giovani e appassionati di attività outdoor.L'evento inaugurale sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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