Nei prossimi giorni, l’Italia continuerà a sperimentare temporali e temperature relativamente basse. Dopo questa fase, ci sarà un cambiamento climatico con l’arrivo di aria tropicale e un aumento delle temperature, che porterà a valori record. La condizione atmosferica rimarrà instabile per alcuni giorni prima di una svolta verso condizioni più calde.

L'Italia attraverserà ancora qualche giorno di tempo instabile e temperature contenute prima di una decisa svolta verso il caldo. Il cambiamento sarà determinato dall'arrivo di un anticiclone africano che, tuttavia, porterà con sé caratteristiche insolite: invece della consueta aria calda di origine nordafricana, convoglierà masse d'aria provenienti dall'Atlantico Tropicale, dalle zone prossime all'Equatore. Nella previsione di Mario Giuliacci al Nord le temperature rimarranno al di sotto dei 30 gradi fino a sabato 6 giugno, per poi salire tra i 30 e i 32 gradi nel corso del weekend e mantenersi su questi valori fino al 10-11 giugno. Al Centro le massime resteranno sotto la soglia dei 30 gradi fino a sabato, dopodiché nelle aree interne potranno raggiungere i 35 gradi tra il 7 e il 10 giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ancora temporali e poi scatta l'estate vera. Giuliacci: aria tropicale e caldo record

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