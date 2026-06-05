Ancona | nuovi macchinari per la manutenzione stradale in autonomia

Ancona ha acquistato nuovi macchinari per la manutenzione stradale autonoma, destinati a migliorare la gestione di circa 500 chilometri di strade. Tra gli acquisti, alcuni mezzi costano oltre 200 mila euro. La decisione mira a rendere più efficiente la manutenzione, riducendo i tempi e i costi di intervento. I nuovi strumenti sono stati acquistati con fondi comunali e saranno operativi nel prossimo periodo.

Come cambierà la gestione dei 500 chilometri di strade di Ancona? Quali nuovi macchinari costeranno oltre 200 mila euro al Comune? Chi gestirà concretamente i primi chilometri di manutenzione diretta? Perché l'amministrazione ha deciso di ridurre gli appalti esterni??? In Breve Investimento di 139mila euro per un braccio decespugliatore su 20 chilometri stradali Acquisto di un Bobcat da 65mila euro per marciapiedi e fossi Ditta Alessandrini srl gestisce 370 chilometri e 55 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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