Alta Velocità l' appello | Fase storica sia l' occasione per un progetto che guardi a tutta la Romagna
L'appello sull'Alta Velocità invita a considerare questa fase come un’opportunità per sviluppare un progetto che coinvolga tutta la Romagna. Si chiede di superare i confini provinciali e di promuovere una collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori per definire un piano di sviluppo condiviso. La discussione si focalizza sulla possibilità di valorizzare il territorio attraverso un approccio integrato, puntando a un’idea di crescita che coinvolga l’intera regione.
“Il dibattito sull’Alta Velocità in Romagna, rappresenta una nuova occasione per condividere fra istituzioni, rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, la visione di un territorio che pensa al proprio sviluppo, superando i confini provinciali. Le organizzazioni firmatarie, infatti, ritengono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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