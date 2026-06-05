Dusan Vlahovic sarà svincolato dal primo luglio dopo aver concluso il suo contratto con la Juventus, che durava cinque anni. Il centravanti serbo non ha trovato un accordo con i bianconeri e diventerà uno dei giocatori di alto livello disponibili sul mercato. Nel frattempo, l’allenatore preferisce Lukaku e si parla di un possibile trasferimento del belga alla Roma.

Il centravanti serbo non ha trovato l’accordo con la Juve: dal primo luglio sarà uno degli svincolati di lusso sul mercato Dopo cinque anni si è concluso il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Un rapporto tra alti e molti bassi, con il centravanti serbo che chiude la sua avventura sotto la Mole con 68 reti complessive e soltanto la Coppa Italia in bacheca. Vlahovic a caccia di una nuova squadra (Ansa) – Calciomercato.it L’ormai ex numero nove e la Juve non hanno trovato l’accordo sulle cifre del rinnovo, con Spalletti che spingeva per la permanenza del giocatore alla Continassa. Le richieste di Vlahovic erano però troppo onerose rispetto all’offerta dei bianconeri, che mettevano sul piatto una base fissa tra i 5 e i 6 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri gli preferisce Lukaku: c’è la pista giallorossa per Vlahovic | CM

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