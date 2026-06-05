Alessandro Birindelli è il nuovo allenatore del Novara Fc

Il Novara Football Club ha annunciato che Alessandro Birindelli sarà il nuovo allenatore a partire dal primo luglio 2026. La società ha reso noto ufficialmente il cambio di guida tecnica con un comunicato.

Il Novara Football Club ha un nuovo allenatore. Un comunicato ufficiale della società annuncia l'arrivo di Alessandro Birindelli dal prossimo primo luglio 2026. Firma un contratto fino al 30 giugno 2028.Birindelli vanta una straordinaria carriera da calciatore con quasi 500 presenze tra i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Novara Fc, Alessandro Birindelli e il nuovo tecnico della prima squadra

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