È stato inaugurato un nuovo parcheggio riservato ai disabili presso la sede della CIA a Torre Pernice. La modifica permette un accesso più agevole ai servizi per i cittadini della zona. I criteri tecnici adottati garantiscono la sicurezza degli utenti in sedia a rotelle, con spazi più ampi e segnaletica dedicata. La realizzazione mira a migliorare l’autonomia e l’accessibilità per le persone con disabilità nella frazione.

Come cambierà l'accesso ai servizi per i cittadini di Torre Pernice?. Quali criteri tecnici garantiscono la sicurezza per chi usa la sedia a rotelle?. Perché CIA Savona considera questo intervento un dovere morale e non burocratico?. Chi dovrà garantire il rispetto rigoroso del nuovo stallo riservato?.? In Breve Posizione strategica vicino all'ingresso principale di Torre Pernice 15B. Segnaletica con strisce gialle e simboli secondo le norme vigenti. Servizi INAC e CAF facilitati per pensionati e imprese agricole. Appello di Gianluigi Nario per il rispetto dello stallo riservato. CIA Savona attiva un nuovo posto auto per disabili ad Albenga in località Torre Pernice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, nuovo parcheggio per disabili alla sede CIA di Torre Pernice

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