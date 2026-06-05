Al via il cammino disarmante la marcia contro guerra riarmo e crisi climatica terminerà a Genova

Una marcia lunga circa due settimane partirà il 6 giugno da Brescia e arriverà a Genova il 22 giugno, attraversando gli Appennini. L'iniziativa, promossa dall’associazione Repubblica Nomade, si propone di opporsi alla guerra, al riarmo e alla crisi climatica. I partecipanti percorreranno a piedi il tragitto tra le due città, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio contro le politiche militari e ambientali.

Dal 6 al 22 giugno l’associazione Repubblica Nomade unirà Brescia e Genova con una marcia che partirà dalla città lombarda e arriverà nel capoluogo ligure attraversando a piedi gli Appennini per lanciare un messaggio contro la guerra e le politiche di riarmo.Il commino nasce con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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