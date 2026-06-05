Aggressione in centro storico Cavandoli | Riflessione sulle attività di assistenza in piazzale Dalla Chiesa
Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane è stato coinvolto in un episodio di violenza nel centro storico di Parma. L’aggressione si è verificata in piazzale Dalla Chiesa, portando a un intervento delle forze dell’ordine. In seguito, un rappresentante locale ha commentato sulla necessità di rivedere le attività di assistenza nella zona, sottolineando l’importanza di migliorare la sicurezza pubblica.
Nuovo intervento sul tema della sicurezza in centro storico dopo l’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Parma, dove un giovane è stato vittima di un episodio di violenza. Un fatto che arriva a pochi giorni dall’aggressione subita dalla troupe di una televisione nazionale nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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