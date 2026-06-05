Aggressione in centro storico Cavandoli | Riflessione sulle attività di assistenza in piazzale Dalla Chiesa

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane è stato coinvolto in un episodio di violenza nel centro storico di Parma. L’aggressione si è verificata in piazzale Dalla Chiesa, portando a un intervento delle forze dell’ordine. In seguito, un rappresentante locale ha commentato sulla necessità di rivedere le attività di assistenza nella zona, sottolineando l’importanza di migliorare la sicurezza pubblica.