A Vasto il torneo di scacchi gratuito per i giovanissimi è l' evento conclusivo del corso TDA Next Gen

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, alle 15, si svolge a Vasto il torneo di scacchi gratuito per i giovani, conclusivo del corso “TDA Next Gen”. L’evento si tiene al Centro Berlinguer e vede la collaborazione tra il Progetto Giovani e l’associazione Vasto Scacchi - Torri degli Abruzzi. È aperto a tutti i partecipanti del corso e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.