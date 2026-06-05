A Vasto il torneo di scacchi gratuito per i giovanissimi è l' evento conclusivo del corso TDA Next Gen
Domenica 7 giugno, alle 15, si svolge a Vasto il torneo di scacchi gratuito per i giovani, conclusivo del corso “TDA Next Gen”. L’evento si tiene al Centro Berlinguer e vede la collaborazione tra il Progetto Giovani e l’associazione Vasto Scacchi - Torri degli Abruzzi. È aperto a tutti i partecipanti del corso e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.
Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 15, al Centro Berlinguer di Vasto, si svolgerà il torneo di fine corso “TDA Next Gen”, iniziativa promossa nell'ambito delle attività promosse ai dal Progetto Giovani realizzata in collaborazione con l'associazione Vasto Scacchi - Torri degli Abruzzi e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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