a parigi si gioca la prima semifinale maschile tutta italiana in uno slam

A Parigi si sta disputando la prima semifinale maschile di uno Slam tutta italiana. I due giocatori italiani sono in campo per accedere alla finale del torneo. La partita è in corso e si sta giocando senza interruzioni. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del match o sui punteggi disponibili al momento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La buona notizia è che, comunque vada, ci sarà un italiano in finale al Roland Garros. La cattiva è che non sappiamo proprio per chi tifare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi arrivano in semifinale all'Open di Francia per la prima volta in carriera e ci arrivano dopo un percorso pazzesco. Flavio ha superato, nell'ordine, Pellegrino, Wu, Tien, Swajda, e Auger-Aliassime; quest'ultimo, che era tra i favoriti del Roland Garros, in rimonta dopo aver perso il primo set. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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